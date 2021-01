LIVE Dakar 2021, nona tappa in DIRETTA: Cornejo Florimo vince tra le moto, Price è secondo. Al-Attiyah comanda tra le auto dopo 225 km (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27 QUAD – dopo 225 km il francese Dutu (Smx Racing) comanda sempre con 41? di margine sul connazionale Giroud (Team Giroud) e 1’31” su Enrico (Enrico Racing Team) a 1’31”. Il leader della classifica generale Andujar (7240 Team) è quarto a 2’31”. 10.23 auto – dopo 225 km Al-Attiyah si è ripresa la vetta della classifica in questa speciale con 25? di margine sullo spagnolo Sainz (Mini) e 32? sul francese Peterhansel (Mini), che rimane sempre in scia per il successo di questa stage. 10.20 moto – E’ arrivata la prima vittoria per il cileno Cornejo Florimo (Honda) in questa Dakar 2021. Il sudamericano ha preceduto di 1’05” l’australiano Toby ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27 QUAD –225 km il francese Dutu (Smx Racing)sempre con 41? di margine sul connazionale Giroud (Team Giroud) e 1’31” su Enrico (Enrico Racing Team) a 1’31”. Il leader della classifica generale Andujar (7240 Team) è quarto a 2’31”. 10.23225 km Al-si è ripresa la vetta della classifica in questa speciale con 25? di margine sullo spagnolo Sainz (Mini) e 32? sul francese Peterhansel (Mini), che rimane sempre in scia per il successo di questa stage. 10.20– E’ arrivata la prima vittoria per il cileno(Honda) in questa. Il sudamericano ha preceduto di 1’05” l’australiano Toby ...

