LIVE Calciomercato, DIRETTA 11 gennaio: Torino, idea Vazquez. Atalanta-Lammers, si cerca il prestito giusto. Il Milan saluta Duarte (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 NAPOLI – Alla ricerca di un terzino, la squadra partenopea starebbe pensando, secondo quanto riporta il Daily Telegraph, a intavolare una trattativa per Kieran Tierney, esterno difensivo scozzese classe ’97 dell’Arsenal. 13.48 Torino – L’ultima idea dei granata per la migliorare la trequarti della squadra di Giampaolo è quella di puntare sull’acquisizione di Franco Vazquez, l’italoargentino che potrebbe lasciare il Siviglia in questa sessione di mercato. 13.32 Atalanta – E’ Lammers il giocatore, sul mercato, più desiderato dell’intera rosa bergamasca. L’attaccante olandese, che verrebbe ceduto però solo con la formula del prestito secco per i prossimi sei mesi, ha estimatori tanto in ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 NAPOLI – Alla ridi un terzino, la squadra partenopea starebbe pensando, secondo quanto riporta il Daily Telegraph, a intavolare una trattativa per Kieran Tierney, esterno difensivo scozzese classe ’97 dell’Arsenal. 13.48– L’ultimadei granata per la migliorare la trequarti della squadra di Giampaolo è quella di puntare sull’acquisizione di Franco, l’italoargentino che potrebbe lasciare il Siviglia in questa sessione di mercato. 13.32– E’il giocatore, sul mercato, più desiderato dell’intera rosa bergamasca. L’attaccante olandese, che verrebbe ceduto però solo con la formula delsecco per i prossimi sei mesi, ha estimatori tanto in ...

MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE - Il Napoli vince ma con fatica! Commenti sul match, pagelle, top e flop e calciomercato! La sinte… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Monza, scambio di documenti in corso per l'arrivo di Ricci dal #Sassuolo - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Portanova ha fatto le visite mediche per il Genoa. Al JMedical c'è anche Rovella - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cremonese, per Bartolomei contratto fino al 2023 - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Portanova ha fatto le visite mediche per il Genoa. Al JMedical c'è anche Rovella -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato LIVE Calciomercato Juve, visite mediche per Rovella. Dalla Francia: Milan, Thauvin a giugno? La Gazzetta dello Sport Roma-Inter 2-2: tra calcio spettacolo e colpi di scena i giallorossi pareggiano all’86’

Dopo vari ribaltamenti di fronte, la gara tra Roma e Inter termina in pareggio: apre le danze Pellegrini nel primo tempo; Skriniar e Hakimi completano la rimonta nella ripresa ma Mancini la pareggia s ...

Musacchio richiesto da un top club inglese | Le ultime news

Musacchio è considerato cedibile dal Milan. Sulle sue tracce non c'è solo il Genoa. Anche una squadra della Premier League pensa a lui.

Dopo vari ribaltamenti di fronte, la gara tra Roma e Inter termina in pareggio: apre le danze Pellegrini nel primo tempo; Skriniar e Hakimi completano la rimonta nella ripresa ma Mancini la pareggia s ...Musacchio è considerato cedibile dal Milan. Sulle sue tracce non c'è solo il Genoa. Anche una squadra della Premier League pensa a lui.