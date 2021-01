LIVE Calciomercato | DIRETTA 11 gennaio | la Fiorentina saluta Lirola Rovella ad un passo dalla Juve

(Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 SAMPDORIA – Il primo colpo di Ferrero parrebbe essere quello della conferma del tecnico Claudio Ranieri, che sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto con i blucerchiati già prima dell’inizio della prossima finestra di mercato. Dopo l’accordo si pianificherà il mercato con l’allenatore. Lo scrive SportMediaset. 16.38 ROMA – Le ultime voci di mercato riportano un interesse dell’Inter per Jordan Veretout, che ha disputato una prima parte di stagione da incorniciare con i capitolini. I meneghini avrebbero proposto uno scambio ai giallorossi, al momento rifiutato. La sessione di mercato però è appena iniziata e ci sarà tempo per condurre in porto l’affare, qualora ci sia la volontà da parte di tutti. Fonte: TMW. 16.22 PARMA – Sarà ancora un mercato fatto di giocatori stranieri per gli emiliani? ...

