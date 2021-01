LIVE Calciomercato, DIRETTA 11 gennaio: il Milan cede Duarte e cerca Simakan (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 SPEZIA – Cessione a titolo definitivo di Paolo Bartolomei alla Cremonese. 19.48 Milan – Vista la cessione di Duarte, i rossoneri sono sul mercato per andare a caccia di un difensore centrale: il nome più caldo resta sempre quello di Mohamed Simakan. 19.35 FIORENTINA – Pronto un colpaccio per i viola: sta per arrivare Youssef Maleh in Toscana. Secondo FirenzeViola.it a giorni ci sarà l’ufficialità. 19.21 Milan – Ufficiale l’arrivo di Duarte all’?stanbul Ba?ak?ehir: prestito con diritto di riscatto per 18 mesi, per lui già presentazione e foto con la nuova maglia. 19.09 PARMA – Secondo Tuttosport i ducali sarebbero interessati, per l’attacco, a Simone Zaza del Torino. 18.55 INTER – Come riportato da Tuttomercatoweb si ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 SPEZIA – Cessione a titolo definitivo di Paolo Bartolomei alla Cremonese. 19.48– Vista la cessione di, i rossoneri sono sul mercato per andare a caccia di un difensore centrale: il nome più caldo resta sempre quello di Mohamed. 19.35 FIORENTINA – Pronto un colpaccio per i viola: sta per arrivare Youssef Maleh in Toscana. Secondo FirenzeViola.it a giorni ci sarà l’ufficialità. 19.21– Ufficiale l’arrivo diall’?stanbul Ba?ak?ehir: prestito con diritto di riscatto per 18 mesi, per lui già presentazione e foto con la nuova maglia. 19.09 PARMA – Secondo Tuttosport i ducali sarebbero interessati, per l’attacco, a Simone Zaza del Torino. 18.55 INTER – Come riportato da Tuttomercatoweb si ...

Ecco il comunicato del club estense: “SPAL srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo al KKS Lech Poznan le prestazioni sportive di Bartosz Salamon. il diritto alle prestazioni sportive di Marco ...

Chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra lo Spezia di Italiano e la Sampdoria di Ranieri ...

