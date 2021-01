L’istantanea – Ancora troppo pochi gli anziani vaccinati | gli ultimi restano gli ultimi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Anche tra la prima linea c’è chi rischia un po’ di più. E nella schiera dei deboli ci sono i debolissimi. Perciò la sacrosanta corsa al vaccino, la luce che dovrebbe aprirsi dopo questo angosciante buio, si colora di un tasso di egoismo (o di una trascuratezza non so dir meglio), che avremmo potuto evitare. Matteo Villa, attento analista dell’Ispi (L’istituto di politica internazionale) che da mesi studia gli aggregati sociali e sforna statistiche sull’evoluzione del Covid, ci spiega che tra i 643.219 sottoposti alla prima delle due somministrazioni del vaccino, 518.150 sono gli operatori sanitari e socio sanitari, 83.319 il personale non sanitario e solo 41.675 gli ospiti delle Rsa. Villa ci dice che finora uno su tre operatori ha avuto la prima dose, ma solo uno su sette degli ospiti delle Rsa ha goduto di eguale trattamento. E malgrado questa sperequazione l’analista illustra la ...