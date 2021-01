L?Isola dei Famosi in cerca di naufraghi: inviato, opinionisti e possibili concorrenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nuova edizione dell?Isola dei Famosi si avvicina e naturalmente è iniziato il toto naufraghi. Sul reality rinnovato dell?Isola dei Famosi, che vedrà... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nuova edizione dell?Isola deisi avvicina e naturalmente è iniziato il toto. Sul reality rinnovato dell?Isola dei, che vedrà...

BITCHYFit : L’Isola dei Famosi, con Jill Cooper salgono a 7 i nomi ufficiali - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare il miglior PROGRAMMA TV di tutti i tempi tra: 1) DeeJay Telev… - AranciaFootball : ?? Jesé #Rodríguez, fresco di rescissione con il #ParisSaintGermain, è in lizza per diventare un concorrente di 'Sup… - mamo75r : @GiacomoGorini 10 minuti tra 'i pacchi', l'oroscopo di Paolo Fox e Jupiter, la famosa lezione di come fare la spesa… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare il miglior PROGRAMMA TV di tutti i tempi tra: 1) DeeJay Telev… -