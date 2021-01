Lino Banfi e Giulio Scarpati ricordano Un medico in famiglia: erano una vera famiglia (Foto) (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è Lino Banfi nello studio di Oggi è un altro giorno e arriva per lui il collegamento con Giulio Scarpati: padre e figlio in Un medico in famiglia, indimenticabili (Foto). Nessuna finzione nel loro legame, non si vedono da tempo, non sono certo davvero padre e figlio ma sul set lo sembravano davvero. Tutto frutto di un gran lavoro e di pregiudizi superati. “Non è che le cose nascono naturalmente, le cose nascono se ci si lavora”. Giulio Scarpati racconta che era prevenuto su Lino Banfi, per il suo passato, per il genere di film che faceva, che aveva fatto. Conoscendolo si è dovuto ricredere e oggi racconta del loro rapporto forte e solido e di quanto Banfi gli abbia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’ènello studio di Oggi è un altro giorno e arriva per lui il collegamento con: padre e figlio in Unin, indimenticabili (). Nessuna finzione nel loro legame, non si vedono da tempo, non sono certo davvero padre e figlio ma sul set lo sembravano davvero. Tutto frutto di un gran lavoro e di pregiudizi superati. “Non è che le cose nascono naturalmente, le cose nascono se ci si lavora”.racconta che era prevenuto su, per il suo passato, per il genere di film che faceva, che aveva fatto. Conoscendolo si è dovuto ricredere e oggi racconta del loro rapporto forte e solido e di quantogli abbia ...

GossipItalia3 : Lino Banfi in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: «Mi sentivo in colpa per mia figlia Rosanna» #gossipitalianews - ToninoLeone : RT @seneca1900: Lino Banfi è L @UNESCO ? @luigidimaio UNESCO e UNICEF sono la stessa cosa ? Non è che non conoscendo l’esistenze ne del… - CarloMontanari : RT @seneca1900: Lino Banfi è L @UNESCO ? @luigidimaio UNESCO e UNICEF sono la stessa cosa ? Non è che non conoscendo l’esistenze ne del… - Geppettino1 : @serenabortone Hola Guapa y Preciosa, sei molto più Bella, ogni giorno alla Tv, che in questa foto di Perfil. Più t… - tatho25945954 : Lino Banfi che fa dire al papa pasta italiena porca puttena è un sogno che si realizza -