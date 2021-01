Ligue 1 | il Lione rallenta contro il Rennes Vincono PSG | Lille e Monaco

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilnon scavalca lo scoglionella 19esima giornata di1 . La capolista del campionato francese non riesce a prevalere in uno sdiretto importante, che si conclude sul risultato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lione

Les gones non riescono a vincere lo scontro diretto e vengono fermati sul 2-2. I parigini dominano contro il Brest e vanno a -1 ...Il tecnico ex Roma in pochi mesi ha stravolto tutti i giudizi, il brasiliano che al Milan non girava offre lampi di classe pura ...