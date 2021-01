Liga 2020 2021 | Mandi e Sanabria consegnano i tre punti al Betis | Huesca battuto 2-0

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La diciottesima giornata disi conclude con la gara tra, vinto dagli ospiti per 2-0. Decisive le reti dial 78? enel recupero. A nove minuti dalla fine gli uomini di Manuel Pellegrini restano in dieci dopo l’espulsione di Akouokou ma riescono a gestire lo stesso il vantaggio, evitando cali di tensione e conquistano i treche li portano al decimo posto in classifica a pari merito con Celta Vigo e Cadice. L’, invece, con 12rimediati in 18 partite resta il fanalino di coda del campionato spagnolo a tre lunghezze dall’Osasuna e quattro dall’Elche. SportFace.