Licia Fertz, la nonna influencer lancia l’hastag #iononmipeso (Di lunedì 11 gennaio 2021) Celine Dion, Angelina Jolie, Demi Moore, quando la magrezza preoccupa i fan guarda le foto Il messaggio di Licia Fertz, la nonna 90enne, modella e influencer, ode al body positive, arriva diretto da Istangram: «Posso chiederti un favore? Oggi non pesarti. Non servirebbe a niente. Davvero». «Non lo dico solo perché pesarsi il 7 gennaio è una cosa estremamente banale e quindi già per questo la sconsiglio» aggiunge «ti chiedo di non pesarti perché già so che la bilancia non riuscirebbe a quantificare ciò di cui ti dovresti veramente ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Celine Dion, Angelina Jolie, Demi Moore, quando la magrezza preoccupa i fan guarda le foto Il messaggio di, la90enne, modella e, ode al body positive, arriva diretto da Istangram: «Posso chiederti un favore? Oggi non pesarti. Non servirebbe a niente. Davvero». «Non lo dico solo perché pesarsi il 7 gennaio è una cosa estremamente banale e quindi già per questo la sconsiglio» aggiunge «ti chiedo di non pesarti perché già so che la binon riuscirebbe a quantificare ciò di cui ti dovresti veramente ...

Si chiama Licia Fertz, è nonna e a 90 anni è diventata influencer. A pochi giorni dalla fine delle feste ha voluto lanciare un importante messaggio in tema di body positivity: al motto di "il peso non ...

