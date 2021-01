L’evoluzione degli psichedelici

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Siamo nel pieno del Rinascimento psichedelico, eppure le principali pubblicazioni uscite fino a oggi al riguardo (tra gli altri penso ai recenti Come cambiare la tua mente di Michael Pollan o a LSD di Agnese Codignola) si limitano a ripercorrere l’affascinante e tumultuosa storia della psichedelia, raccontando cosa sono queste sostanze. ... È arrivato il momento di dire perché queste sostanze, anche se ancora sottotraccia e in modo spesso impalpabile, ci riguardano.” Da qualche giorno è in libreria La scommessa psichedelica a cura di Francesco di Vita, pubblicato per Quodlibet. La scommessa psichedelica è un volume che raccoglie i saggi di molti autori tra i quali Vanni Santoni, Marco Cappato, Carlo Mazza Galanti, Edoardo Camurri e moltissimi altri autori che, ognuno con il suo angolo visuale, offrono una lettura estremamente ampia su qualcosa che sta succedendo e che va raccontato ...