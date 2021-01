L’esposto dei ristoratori contro i virologi da talk show: “Basta allarmismo, ci mandate in rovina” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Viterbo, 11 gen – I ristoratori si sollevano contro il terrorismo psicologico seminato dai cosiddetti «virologi stellati» e presentano un esposto chiedendo che i cosiddetti «esperti» si assumano la responsabilità di quello che dicono. La misura è colma, dunque, e i gestori di bar, ristoranti e pizzerie mostrano il conto agli scienziati. Mesi e mesi di allarmismo martellante a tutte le ore del giorno hanno terrorizzato gli italiani. Che ora non si sentono più sicuri di consumare nei locali pubblici, già messi in ginocchio dalle restrizioni degli ultimi mesi. I ristoratori ai ferri corti con i virologi: “Presentiamo esposto” «La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dichiarazione in cui Fabrizio Pregliasco ha detto che dobbiamo dimenticarci pranzi e cene per tutto il 2021. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Viterbo, 11 gen – Isi sollevanoil terrorismo psicologico seminato dai cosiddetti «stellati» e presentano un esposto chiedendo che i cosiddetti «esperti» si assumano la responsabilità di quello che dicono. La misura è colma, dunque, e i gestori di bar, ristoranti e pizzerie mostrano il conto agli scienziati. Mesi e mesi dimartellante a tutte le ore del giorno hanno terrorizzato gli italiani. Che ora non si sentono più sicuri di consumare nei locali pubblici, già messi in ginocchio dalle restrizioni degli ultimi mesi. Iai ferri corti con i: “Presentiamo esposto” «La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dichiarazione in cui Fabrizio Pregliasco ha detto che dobbiamo dimenticarci pranzi e cene per tutto il 2021. ...

