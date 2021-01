L’era delle valute digitali di Stato è alle porte?

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Più volte nelle ultime settimane è tornato in auge il dibattito sull’euro digitale. Una svolta concettuale e operativa per la moneta unica comunitaria che, come ha ricordato il membro italiano del consiglio direttivo Bce Fabio Panetta, si ripropone di espandere la tutela della privacy dei consumatori, il peso dell’istituzione centrale nel sistema monetario europeo, lo sviluppo InsideOver.