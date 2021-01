Leonardo: contratto in Messico per l’elicottero AW169 per compiti di trasporto VIP/corporate (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leonardo: successo crescente dell’AW169 sul mercato VIP/corporate in America Latina con l’ordine per un elicottero da parte di un cliente privato in Messico. Leonardo ha annunciato oggi l’ingresso dell’elicottero di nuova generazione AW169 sul mercato VIP/corporate messicano. Questo risultato accresce il successo di questo modello in America Latina e nel mondo e rafforza il ruolo Leggi su 2anews (Di lunedì 11 gennaio 2021): successo crescente dell’sul mercato VIP/in America Latina con l’ordine per un elicottero da parte di un cliente privato inha annunciato oggi l’ingresso deldi nuova generazionesul mercato VIP/messicano. Questo risultato accresce il successo di questo modello in America Latina e nel mondo e rafforza il ruolo

Leonardo ha annunciato oggi l'ingresso dell'elicottero di nuova generazione AW169 sul mercato VIP/corporate messicano.

