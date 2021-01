Leni Klum modella con l’acne: la frase da pelle d’oca di papà Briatore (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leni Klum, la figlia 16enne di Heidi Klum e Flavio Briatore sta lottando come tante adolescenti con i problemi della pelle ed è diventata una modella. Cosa penserà papà Flavio della figlia mai riconosciuta? Leni Klum, è apparsa su una foto pubblicata su Instagram senza filtri e senza make up. La ragazza di 16 anni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 11 gennaio 2021), la figlia 16enne di Heidie Flaviosta lottando come tante adolescenti con i problemi dellaed è diventata una. Cosa penseràFlavio della figlia mai riconosciuta?, è apparsa su una foto pubblicata su Instagram senza filtri e senza make up. La ragazza di 16 anni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RegalinoV : Leni Klum parla della sua battaglia con l’acne su Instagram - zazoomblog : Leni Klum figlia Flavio Briatore piccola disavventura per lei - #figlia #Flavio #Briatore #piccola… - fraseme_ : @00silvia2 Sisi,lei,solo che non è riconosciuta come sua figlia perché poi si son separati. Leni Klum si chiama - Susannagr17 : Flavio Briatore, la figlia Leni Klum? 'Con tre padri non è facile', clamorosa prima pagina a 16 anni -