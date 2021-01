“Lei mi parla ancora”, arriva in tv il nuovo film di Pupi Avati (Di lunedì 11 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo film italiano targato Sky Original è pronto al debutto su Sky: lunedì 8 febbraio arriva in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv “Lei mi parla ancora”, scritto e diretto da Pupi Avati, una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con la storica Duea film dei fratelli Avati, prodotto da Antonio Avati, Luigi Napoleone e Massimo Di Rocco per Vision Distribution e Bartleby film in collaborazione con Duea film. Il film, liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d'amore tra Nino e Caterina, sposati da 65 anni, si amano profondamente dal primo momento che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Unitaliano targato Sky Original è pronto al debutto su Sky: lunedì 8 febbraioin prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv “Lei mi”, scritto e diretto da, una co-produzione Bartlebye Vision Distribution in collaborazione con la storica Dueadei fratelli, prodotto da Antonio, Luigi Napoleone e Massimo Di Rocco per Vision Distribution e Bartlebyin collaborazione con Duea. Il, liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d'amore tra Nino e Caterina, sposati da 65 anni, si amano profondamente dal primo momento che ...

