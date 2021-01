L’effetto-Trump, le censure dei grandi Social e la preparazione della democrazia a senso unico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anomalie magnetiche. Chi spende la sua vita nei Social si è accorto di sconcertanti coincidenze, implacabilmente a senso unico: follower evaporati, contenuti bloccati, pensieri e parole irreperibili, nei casi più gravi il profilo sospeso o direttamente cancellato, modello Donald Trump. Come se una misteriosa attrazione risucchiasse parte di te, e non piccola parte, nell’imbuto dell’oblio. Per molti, ma non per tutti: succede a quanti venga attribuito il marchio del dissidente: conservatori, “sovranisti”, “negazionisti”, “novax”, e le virgolette sono quanto mai obbligatorie perchè trattasi di valutazioni a monte, molto spesso arbitrarie, contro le quali è inutile protestare. Il Social più scatenato risulta Twitter, che amputa e decapita senza pietà; altri, come Facebook, come Instagram, che sono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Anomalie magnetiche. Chi spende la sua vita neisi è accorto di sconcertanti coincidenze, implacabilmente a: follower evaporati, contenuti bloccati, pensieri e parole irreperibili, nei casi più gravi il profilo sospeso o direttamente cancellato, modello Donald. Come se una misteriosa attrazione risucchiasse parte di te, e non piccola parte, nell’imbuto dell’oblio. Per molti, ma non per tutti: succede a quanti venga attribuito il marchio del dissidente: conservatori, “sovranisti”, “negazionisti”, “novax”, e le virgolette sono quanto mai obbligatorie perchè trattasi di valutazioni a monte, molto spesso arbitrarie, contro le quali è inutile protestare. Ilpiù scatenato risulta Twitter, che amputa e decapita senza pietà; altri, come Facebook, come Instagram, che sono ...

