Le relazioni transatlantiche dopo Trump? L’opinione di Lammert Fond Adenauer

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Prof. Dr. Norbert, presidente dellaazione Konrad, già presidente del Bundestag e per 37 anni parlamentare della CDU, ha pubblicato questo articolo sul settimanale tedesco “Der Spiegel” del 3 gennaio 2021. Formiche.net ne pubblica una traduzione, a cura di Dario Morabito per conto dellaazione Konrad. Un nuovo inizio Negli Stati Uniti si costituisce il 117° Congresso. Tra pochi giorni entrerà in carica il nuovo Presidente Joe Biden. Ciò cosa significa per le? “We will be back”, così aveva promesso Joe Biden alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco all’inizio del 2019, riferendosi principalmente all’irrinunciabile ruolo di leadership dell’America nei forum internazionali. Né la cooperazione transatlantica ...