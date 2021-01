Le relazioni difettose – Matrimonio | convivenza e figli | cosa fare se lui non ne vuole sapere?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 gennaio 2021): quando lui non. Ciao cara Viola, Mi stupisce trovarmi a scriverti e quasi mi imbarazza la banalità della mia questione, ma tant’è. Da poco più di un anno sto con un uomo, io quasi 38 anni e lui un paio in più; mi ha meravigliato all’ inizio trovare un uomo bello, intelligente, simpatico, libero senza il fardello di precedenti matrimoni e, tanto è vero che mi sono perfino raccontata che era single perché come me non si era accontentato, mentre avrei forse dovuto farmi due domande. Veniamo al dunque: lui non ha intenzione diprogetti a due. Zero. Coppia: le 7 basi di una buona unione ...