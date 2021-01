“Le regole del cammino”, il prontuario laico di Polito per l’Italia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Antonio Polito, il giornalista stabiese editorialista del Corsera, è un intellettuale attento ai cambiamenti e spesso ha messo il dito sul punto del dolore delle emergenze del nostro Paese e del nostro tempo. Su tutti nel 2017 il testo “Riprendiamoci i nostri figli (Marsilio)” e quel “Prove tecniche di resurrezione” sempre per i tipi della Casa editrice veneta. Ora per dare un metodo a questa resurrezione auspicata ha pubblicato da due mesi “Le regole del cammino (pagg. 157, euro 17; Marsilio)” che consiglio a tutti perché forse è un prontuario laico per rimettere in moto con idee spendibili anche il nostro Paese Italia. Cosa fa Polito sessantenne ancora in forma per fattura del suo fisico ed anche per una seconda unione che ha portato altri figli adolescenti e nuove responsabilità? ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Antonio, il giornalista stabiese editorialista del Corsera, è un intellettuale attento ai cambiamenti e spesso ha messo il dito sul punto del dolore delle emergenze del nostro Paese e del nostro tempo. Su tutti nel 2017 il testo “Riprendiamoci i nostri figli (Marsilio)” e quel “Prove tecniche di resurrezione” sempre per i tipi della Casa editrice veneta. Ora per dare un metodo a questa resurrezione auspicata ha pubblicato da due mesi “Ledel(pagg. 157, euro 17; Marsilio)” che consiglio a tutti perché forse è unper rimettere in moto con idee spendibili anche il nostro Paese Italia. Cosa fasessantenne ancora in forma per fattura del suo fisico ed anche per una seconda unione che ha portato altri figli adolescenti e nuove responsabilità? ...

AlbertoBagnai : Ma come? Già finito il pianterello di circostanza sull'austerità tanto cattiva? Il PD domani voterà a favore del re… - marattin : Oggi al Parlamento Europeo si vota il regolamento che specifica che i fondi europei verranno tolti se il paese non… - borghi_claudio : Spero abbiate sentito @matteosalvinimi a @Mezzorainpiu dire che domani a Bruxelles la Lega NON voterà il regolament… - AvvPaolaCatania : RT @internaeco: Donald Trump bannato dalle multinazionali dell'hi-tech. Possiamo stare sereni? No, ma non per il motivo che pensate: è ora… - napolista : “Le regole del cammino”, il prontuario laico di Polito per l’Italia Come ripartire? Investendo su città come Spolet… -