Le lacrime di Lino Banfi per la moglie Lucia e la figlia, c’è anche dolore nel loro amore (Foto) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Allo specchio di Oggi è un altro giorno Lino Banfi vede le Foto di sua moglie Lucia, immediata l’emozione, conosciamo tutti la loro storia. Non solo tanto amore, purtroppo la moglie di Lino Banfi non sta bene e forse in questo periodo non è l’unico dolore. C’è anche un messaggio di sua figlia Rosanna, sono distanti in questo periodo, come sta accadendo a tante famiglie. Non dimentichiamo poi che c’è il ristorante di Lino Banfi e sua figlia Rosanna che sta subendo tutte le regole restrittive. Serena Bortone racconta dell’amore di Lino e Lucia. Si sono conosciuti quando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 gennaio 2021) Allo specchio di Oggi è un altro giornovede ledi sua, immediata l’emozione, conosciamo tutti lastoria. Non solo tanto, purtroppo ladinon sta bene e forse in questo periodo non è l’unico. C’èun messaggio di suaRosanna, sono distanti in questo periodo, come sta accadendo a tante famiglie. Non dimentichiamo poi che c’è il ristorante die suaRosanna che sta subendo tutte le regole restrittive. Serena Bortone racconta dell’di. Si sono conosciuti quando ...

Allo specchio di Oggi è un altro giorno Lino Banfi vede le foto di sua moglie Lucia, immediata l’emozione, conosciamo tutti la loro storia. Non solo tanto amore, purtroppo la moglie di Lino Banfi non ...

