Le iconiche "Dr Martens" verso lo sbarco in Borsa a Londra

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L’anfibio basso simbolo di ribellione, icona punk negli Anni Ottanta, si prepara a sbarcare in. Si tratta di Dr, il noto marchio di calzature britanniche. Lo annuncia in una nota,...

Ultime Notizie dalla rete : iconiche Martens

Dr. Martens, famoso marchio inglese di calzature (soprattutto anfibi), si sta preparando per la quotazione alla borsa di Londra.L’anfibio basso simbolo di ribellione, icona punk negli Anni Ottanta, si prepara a sbarcare in Borsa a Londra. Si tratta di Dr Martens, il noto marchio di calzature britanniche. Lo annuncia in una not ...