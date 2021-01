Le galassie si estinguono | evento visto per la prima volta dagli astronomi

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lesi, probabilmente dopo lo scontro con un’altra galassia, e non formano più stelle. È quanto osservato chiaramente, ed è lagrazie ad ALMA, l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, di cui l’ESO (European Southern Observatory) è partner. C’era unauna galassia lontana lontana… che è morta o inizia a “morire” quando smettono di formare stelle. Finora non era mai stato osservato chiaramente questo fenomeno, alcunihanno ora osservato una galassia espellere quasi la metà del gas che serve per la formazione stellare. Questa espulsione sta avvenendo a un tasso sorprendente, equivalente a 10.000 soli di gas all’anno: la galassia sta rapidamente perdendo il materiale che sarebbe servito ...