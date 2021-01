Lavori alla condotta, quattro ore senz'acqua a Salerno: le strade (Di lunedì 11 gennaio 2021) Guasto improvviso alla condotta, manca l'acqua in sette strade di Scafati 11 gennaio 2021 Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Santa ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Guasto improvviso, manca l'in settedi Scafati 11 gennaio 2021Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Santa ...

salernotoday : Tangenziale di Salerno: Anas consegna i lavori alla ditta appaltatrice - laregione : Cremenaga, lavori alla strada di montagna - DiCongresso : RT @AffariEsteriSMR: Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ricevuto alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Intervento dei #vigilidelfuoco nella zona Est di #Genova per una fuga di gas metano con successivo #incendio dovuto a dei… - moonbinxj : RT @amarettaeee: vi dimenticate sempre che solo nel secolo scorso le persone non eterosessuali, con problemi fisici o mentali venivano depo… -