L'attore Armie Hammer nella bufera, i presunti messaggi choc: 'Sono cannibale al 100%, vorrei mangiarti' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Armie Hammer, l'interprete di 'Chiamami con il tuo nome', è cannibale? Se lo stanno chiedendo in molti su Twitter al punto da farlo finire in tendenza. Da attore avrà visto almeno una volta l'... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021), l'interprete di 'Chiamami con il tuo nome', è? Se lo stanno chiedendo in molti su Twitter al punto da farlo finire in tendenza. Daavrà visto almeno una volta l'...

alichiuse : Quindi stamattina scopro che, secondo voci non ben accertate, Armie Hammer s'è mangiato gli organi di una e poi si… - DelgeIl : Dunque attacco a capitol hill Schwarzenegger che fa un discorso patriottico brandendo la spada di Conan il barbaro… - jensoohours : @yoonk9o Tw// stupro, cannibalismo È venuto fuori che armie hammer or whatever è un cannibale con un kink per lo s… - DrApocalypse : #ArmieHammer è un cannibale? L'attore virale sui social grazie a presunti messaggi privati - finvlinexhazz : RAGA MA SCUSATA COSA VUOL DIRE CHE ARMIE HAMMER È STATO ACCUSATO DI CANNIBALISMO...era il mio attore preferito -