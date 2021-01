Lattoferrina | nuovi studi confermano la sua efficacia contro il covid

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roberta Damiata Questa proteina presente in tutte le secrezioni umane compreso il latte materno sarebbe in grado legandosi ai virus e alle cellule di impedirne l'entrata svolgendo in questo modo un'azione di contrasto Dopo glicondotti dalle Università di Tor Vergata e la Sapienza di Romadatiche lapuò essere un ottimo trattamento nella gestione dell’infezione. Come ormai abbiamo imparato a conoscere questa è una molecola naturale presente nel nostro corpo e per l’esattezza in tutte le secrezioni umane compreso il latte materno alimento i cui effetti beneficiilsono stati già provati. Questa proteina è in grado di accrescere le difese immunitarie dell’organismo svolgendo anche un’azione anti-infiammatoria. Gli ...