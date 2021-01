L’assurda giustificazione del consigliere di Frosinone dopo aver pubblicato questa foto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chiede scusa, poi dice che l’immagine non l’ha creata lui (ma l’ha ripresa da un utente, G.a.c.) e, infine, prova a giustificare quella sua uscita social che mette sullo stesso piano un campo di concentramento nazista e i vaccini. questa è la storia di Marco Ferrara che di professione non fa il battitore libero su Facebook, ma ha una carica istituzionale: è consigliere comunale di Frosinone, nel Lazio. E proprio dalla sua pagina è arrivata la condivisione di una foto che immortala l’ingresso di un lager nazista. Al posto di ‘Arbeit macht frei’ (il lavoro rende liberi) era scritto: «Il vaccino rende liberi». LEGGI ANCHE > L’assessora di FdI che canta, come se niente fosse, Faccetta nera in radio da Parenzo e Cruciani Ed è arrivata anche la stigmatizzazione da parte del primo cittadino di Frosinone ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chiede scusa, poi dice che l’immagine non l’ha creata lui (ma l’ha ripresa da un utente, G.a.c.) e, infine, prova a giustificare quella sua uscita social che mette sullo stesso piano un campo di concentramento nazista e i vaccini.è la storia di Marco Ferrara che di professione non fa il battitore libero su Facebook, ma ha una carica istituzionale: ècomunale di, nel Lazio. E proprio dalla sua pagina è arrivata la condivisione di unache immortala l’ingresso di un lager nazista. Al posto di ‘Arbeit macht frei’ (il lavoro rende liberi) era scritto: «Il vaccino rende liberi». LEGGI ANCHE > L’assessora di FdI che canta, come se niente fosse, Faccetta nera in radio da Parenzo e Cruciani Ed è arrivata anche la stigmatizzazione da parte del primo cittadino di...

iamyanchor : Ma a questo punto penso che Stefania stia facendo di tutto per essere eliminata, mi sembra così assurda la situazio… - lelenucc : @capulliarianna ho cambiato un'ora fa dopo che la giornalista aveva sparato l'ennesima giustificazione assurda, sta… - _MinusHabens : @patty75443750 E che non l'hanno detto. E questo per dare giustificazione alla loro rabbia assurda. -

Ultime Notizie dalla rete : L’assurda giustificazione LOCKDOWN AMARCORD / La vita al tempo del Covid – L'ultimo libro di Nicola Campoli www.ilsudonline.it