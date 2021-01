LA’s Finest dall’11 gennaio su Fox: anticipazioni trama e cast (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva la seconda stagione di LA’s Finest in onda dall’11 gennaio su Fox. Ecco cosa vedremo nella nuova serie tv. Dove eravamo rimasti Per chi non lo sapesse si tratta dello spin off televisivo al femminile della serie cinematografica Bad Boys. A regnare sovrano nella storia il personaggio di Syd Burnett (Union), ovvero la sorella di Marcus (Martin Lawrence). Dopo essere tornata a Miami la donna viene affiancata da una nuova collega, Nancy McKenna dalla storia difficile. Le due entrano subito in sintonia, e riescono a ripulire la città dei criminali più pericolosi. La trama In quesrta nuova stagione, Syd subisce il lutto di un caro amico e decide di far luce sulla quesione mentre McKenna prima dovrà fronteggiare il rapimento di Izzy e poi ricucire la sua vita dopo la fine dell ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva la seconda stagione diin ondasu Fox. Ecco cosa vedremo nella nuova serie tv. Dove eravamo rimasti Per chi non lo sapesse si tratta dello spin off televisivo al femminile della serie cinematografica Bad Boys. A regnare sovrano nella storia il personaggio di Syd Burnett (Union), ovvero la sorella di Marcus (Martin Lawrence). Dopo essere tornata a Miami la donna viene affiancata da una nuova collega, Nancy McKenna dalla storia difficile. Le due entrano subito in sintonia, e riescono a ripulire la città dei criminali più pericolosi. LaIn quesrta nuova stagione, Syd subisce il lutto di un caro amico e decide di far luce sulla quesione mentre McKenna prima dovrà fronteggiare il rapimento di Izzy e poi ricucire la sua vita dopo la fine dell ...

