L'album del giorno; Abba, Live at Wembley Arena (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'unica testimonianza esistente di cosa fosse un concerto degli Abba a fine anni Settanta è questo album registrato a Londra il 10 novembre 1979. Era il sesto sold consecutivo nella capitale inglese e in mezzo al pubblico c'erano addirittura due icone punk come Joe Strummer dei Clash e Ian Dury. Un paio di anni prima, ad uno show del leggendario quartetto pop si erano presentati addirittura Sid Vicious dei Sex Pistols e Lemmy Kilmister dei Motorhead. Tutto questo per dire che la potenza delle irresistibili melodie made in Sweden aveva fatto breccia anche in ambiti dove la musica degli Abba era pregiudizialmente considerata il male assoluto. Detto questo, Live at Wembley è una formidabile testimonianza di un'era della musica pop. Piacciono o meno gli Abba sono stati e sono ovunque.

