L’alba del giornalismo negli “avvisi” del Rinascimento | così a Firenze arrivavano le notizie da tutta Europa Lo studio inedito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli addetti ai lavori li chiamano “”, sono una sorta di antiche newsletter manoscritte semi-pubbliche settimanali o bisettimanali, inventate in pienoe composte da fogli solitamente anonimi, riprodotti in più copie, che poi sono diventati la base del primostampato. A questa sorta di quarto potere ante litteram praticamente nessuno aveva tributato le necessarie attenzioni fino all’estate 2019, quando è iniziato il “Progetto Euronews” coordinato dal docente americano Brendan Dooley dell’Università di Cork, in Irlanda, e finanziato con un milione di euro dall’Irish Research Council. Da quasi un anno e mezzo il gruppo di lavoro, composto dasi di diverse nazionalità, sta analizzando decine di migliaia di documenti custoditi in circa 200 faldoni dell’Archivio di Stato di ...