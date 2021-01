Lady Gucci, la storia di Patrizia Reggiani diventa un documentario [ESCLUSIVA] (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sguardo fiero e penetrante, voce soave, calma sconcertante. Cinta da un tailleur rosa e da gioielli sfavillanti si mostra così alle telecamere Patrizia Reggiani. L’ex signora Gucci fu condannata a 26 anni di carcere, perché, secondo gli inquirenti, era lei la mandante dell’omicidio di suo marito Maurizio. L’erede di una delle dinastie di moda più importanti al mondo, morto nel 1995 a causa di tre colpi di pistola. In occasione del documentario “Lady Gucci- La storia di Patrizia Reggiani”, in onda sulla nuova piattaforma Discovery+, in prima assoluta lunedì 11 gennaio 2020, grazie alla produzione della Videa Next Station, la “vedova nera” di Maurizio Gucci, a 72 anni ripercorre la sua esistenza. Affiorano i ricordi ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sguardo fiero e penetrante, voce soave, calma sconcertante. Cinta da un tailleur rosa e da gioielli sfavillanti si mostra così alle telecamere. L’ex signorafu condannata a 26 anni di carcere, perché, secondo gli inquirenti, era lei la mandante dell’omicidio di suo marito Maurizio. L’erede di una delle dinastie di moda più importanti al mondo, morto nel 1995 a causa di tre colpi di pistola. In occasione del- Ladi”, in onda sulla nuova piattaforma Discovery+, in prima assoluta lunedì 11 gennaio 2020, grazie alla produzione della Videa Next Station, la “vedova nera” di Maurizio, a 72 anni ripercorre la sua esistenza. Affiorano i ricordi ...

