L’accoglienza così così che Salvini ha ricevuto su Parler

«Amici, da oggi anche su Parler. Happy to be on Parler, love from Italy». Messaggio semplice, per sondare il terreno. Un account @matteoSalviniofficial, con tutte le fotografie e le grafiche ufficiali della Lega, è comparso su Parler, il social network made in Usa che rappresenta il primo caso di "bolla a priori": chi si iscrive lì, sa già di incontrare utenti uniti dal sovranismo internazionale. La scelta è avvenuta senza dubbio dopo che, negli ultimi giorni, c'è stata molta polemica nei confronti di Twitter dopo il ban permanente nei confronti di Donald Trump. Ma che accoglienza ha avuto Salvini su Parler? LEGGI ANCHE > Il mondo parallelo di Parler, dove la colpa dell'assalto al Campidoglio è di Antifa e BLM

