L’abisso americano e altre follie trumpiane a pochi giorni dalla fine dell’incubo

Trump va ad AlamoIeri è stato il secondo giorno senza Donald Trump sui social network principali. La rete tv Abc ha commissionato un sondaggio secondo il quale il 56 per cento degli americani pensa che Donald Trump debba essere rimosso dal suo incarico prima della scadenza naturale. Soprattutto, il 67 per cento ritiene poi Trump responsabile dell'assalto al Campidoglio. Intanto Trump, mutilato del suo account Twitter, ha annunciato per vie ufficiali che martedì andrà in Texas a celebrare il quattrocentesimo miglio del muro col Messico. Lo farà ad Alamo, dove nel 1836 l'esercito messicano massacrò Davy Crockett e i suoi. E sembra una conclusione razzisticamente simmetrica della sua parabola presidenziale (sei anni fa scese la scala mobile della Trump Tower per annunciare la sua candidatura e dire che i messicani erano criminali e stupratori; e poi, nel deserto, gli antitrumpiani sono ...

