La zona bianca: l'isola che non c'è (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nel Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio dovrebbe essere istituita anche la "zona bianca" riservata alle regioni con RT inferiore a 0,5. Per ora il traguardo sembra irragiungibile da tutti ma, spiega il Mattino, le regioni che più si avvicinano al target sono Abruzzo, Toscana e Liguria: La fascia bianca -che dovrebbe aggiungersi a rosse, arancioni e gialle con il prossimo Dpcm previsto entro il 16 gennaio – intende dare una speranza agli italiani perché scatterà solo per e aree con nuovi contagi quasi azzerati e strutture sanitarie non in affanno. Rimarrebbe obbligatoria la mascherina all'aperto e alchiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l'obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali e anche quando si entra in contatto con le altre persone.

