La vera ragione per cui Eugenie di York ha lasciato la casa di Harry e Meghan

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Da Frogmore Cottage al Royal Lodge in sole sei settimane: Eugenie di York ha impiegato pochissimo tempo a capire che l’ex residenza di Harry e Meghan non faceva per lei e per il marito Jack Brooksbank, così si è spostata in quella che dal 2003 è la residenza ufficiale del padre Andrea, dove vive abitualmente anche la madre Sarah Ferguson.