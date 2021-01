La velocità del mondo di oggi ha ucciso il dibattito politico (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è mai semplice elencare quali sono i tratti che definiscono la società nella quale si vive, ma uno degli elementi che caratterizza quella di oggi è probabilmente la velocità. Si tratta di un valore attribuito a molte delle azioni che compiamo: ordiniamo pacchi che arrivano dall’altra parte del mondo in poco più di 24 ore e abbiamo connessioni internet sempre più veloci. Solo pochi anni fa, se avessimo voluto sapere, ad esempio, quanti abitanti ha la Bulgaria, avremmo dovuto essere in prossimità di un atlante, aprirlo, sfogliarlo seguendo l’ordine alfabetico, trovare la pagina esatta e, al suo interno, trovare l’informazione che ci interessava. oggi, invece, è sufficiente prendere da una tasca il nostro smartphone e digitare la domanda: in pochi secondi la nostra curiosità sarà saziata. Gli esempi su tutti i comfort ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è mai semplice elencare quali sono i tratti che definiscono la società nella quale si vive, ma uno degli elementi che caratterizza quella diè probabilmente la. Si tratta di un valore attribuito a molte delle azioni che compiamo: ordiniamo pacchi che arrivano dall’altra parte delin poco più di 24 ore e abbiamo connessioni internet sempre più veloci. Solo pochi anni fa, se avessimo voluto sapere, ad esempio, quanti abitanti ha la Bulgaria, avremmo dovuto essere in prossimità di un atlante, aprirlo, sfogliarlo seguendo l’ordine alfabetico, trovare la pagina esatta e, al suo interno, trovare l’informazione che ci interessava., invece, è sufficiente prendere da una tasca il nostro smartphone e digitare la domanda: in pochi secondi la nostra curiosità sarà saziata. Gli esempi su tutti i comfort ...

