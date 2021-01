La tragedia umanitaria in Bosnia ci riguarda tutti (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Europa ha imparato a conoscere una catastrofe umanitaria in Bosnia che in realtà va avanti da anni, ma su cui solo ora si sono accesi i riflettori. Migliaia di migranti si ritrovano a vivere in mezzo alla neve e a temperature che arrivano fino a 20 gradi sotto zero, in alcuni casi a piedi scalzi o con vestiti completamente inadatti alla situazione meteorologica. Le loro case sono nella migliore delle ipotesi piccole tende squarciate montate in mezzo al fango e al ghiaccio, nella peggiore coperte stese per terra nei boschi al confine con la Croazia. Una situazione che non è nuova, ma che è diventata di attualità dopo l’incendio che il 23 dicembre ha distrutto il campo profughi di Lipa e ha lasciato migliaia di migranti senza un punto di riferimento. Photo by Amar Mehic/Anadolu Agency via Getty ImagesIn realtà la situazione a Lipa era già precaria. ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’Europa ha imparato a conoscere una catastrofeinche in realtà va avanti da anni, ma su cui solo ora si sono accesi i riflettori. Migliaia di migranti si ritrovano a vivere in mezzo alla neve e a temperature che arrivano fino a 20 gradi sotto zero, in alcuni casi a piedi scalzi o con vestiti completamente inadatti alla situazione meteorologica. Le loro case sono nella migliore delle ipotesi piccole tende squarciate montate in mezzo al fango e al ghiaccio, nella peggiore coperte stese per terra nei boschi al confine con la Croazia. Una situazione che non è nuova, ma che è diventata di attualità dopo l’incendio che il 23 dicembre ha distrutto il campo profughi di Lipa e ha lasciato migliaia di migranti senza un punto di riferimento. Photo by Amar Mehic/Anadolu Agency via Getty ImagesIn realtà la situazione a Lipa era già precaria. ...

pierofassino : In Bosnia 900 profughi sono accampati da settimane al gelo nel campo di Lipa, devastato da un incendio. Non si può… - jmorat : RT @pierofassino: In Bosnia 900 profughi sono accampati da settimane al gelo nel campo di Lipa, devastato da un incendio. Non si può più at… - nickypata : RT @pierofassino: In Bosnia 900 profughi sono accampati da settimane al gelo nel campo di Lipa, devastato da un incendio. Non si può più at… - RobertoRenga : RT @pierofassino: In Bosnia 900 profughi sono accampati da settimane al gelo nel campo di Lipa, devastato da un incendio. Non si può più at… - proietta : RT @pierofassino: In Bosnia 900 profughi sono accampati da settimane al gelo nel campo di Lipa, devastato da un incendio. Non si può più at… -

Ultime Notizie dalla rete : tragedia umanitaria La tragedia umanitaria in Bosnia ci riguarda tutti Wired.it Rotta Balcanica, la Caritas in prima linea a sostegno dei migranti

Una tragedia umanitaria. Il freddo dell'inverno attanaglia i campi sulla rotta dei Balcani ma la solidarietà della Caritas non si arrende ...

Bosnia-Erzegovina: Bombardi (Caritas italiana), “migliaia di migranti rischiano di morire di freddo, il campo di Lipa è una follia”

In Bosnia-Erzegovina un migliaio di giovani migranti da Siria, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e dai Paesi del Maghreb e dell'Africa sub-sahariana, che tentano di arrivare in Europa tram ...

Una tragedia umanitaria. Il freddo dell'inverno attanaglia i campi sulla rotta dei Balcani ma la solidarietà della Caritas non si arrende ...In Bosnia-Erzegovina un migliaio di giovani migranti da Siria, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e dai Paesi del Maghreb e dell'Africa sub-sahariana, che tentano di arrivare in Europa tram ...