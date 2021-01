La sottosegretaria Zampa: 'Usare tutte le dosi di vaccino senza metterle da parte per il richiamo' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quale la strategia migliore? "Le 450mila dosi a settimana del vaccino Pfizer che arriveranno ogni settimana, vanno somministrate tutte e velocemente per vaccinare più persone". Lo ha precisato la ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Quale la strategia migliore? "Le 450milaa settimana delPfizer che arriveranno ogni settimana, vanno somministratee velocemente per vaccinare più persone". Lo ha precisato la ...

La sottosegretaria Zampa: "Usare tutte le dosi di vaccino senza metterle da parte per il richiamo"

Ha detto l'esponente del governo: ""Se il richiamo con la seconda dose anziché dopo tre settimane si fa a 20-25 giorni non succede proprio niente"?

Ha detto l'esponente del governo: ""Se il richiamo con la seconda dose anziché dopo tre settimane si fa a 20-25 giorni non succede proprio niente"?