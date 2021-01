La serie animata Duncanville su Italia1 prende il posto de I Simpson, ma è polemica per la scelta di Mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva Duncanville su Italia1, la nuova serie animata americana che occuperà il primo pomeriggio. Creata da Mike Scully, Julie Thacker Scully e Amy Poehler, la storia racconta di una nuova famiglia moderna, gli Harris, seguendo le vicende del quindicenne Duncan. Adolescente comune, sempre a un passo dal prendere la decisione sbagliata, evade dalla realtà quotidiana rifugiandosi in un mondo immaginario. Il giovane vive sua madre Annie, un’addetta ai parcheggi che sogna di essere detective, suo padre Jack, il quale cerca di essere una figura paterna migliore, sua sorella Kimberly, e l’altra sorella adottiva Jing, un’intelligente bambina di 5 anni che dà consigli molto saggi a Duncan. La serie animata è andata in onda negli USA nel corso del 2020 sulla rete Fox, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arrivasu, la nuovaamericana che occuperà il primo pomeriggio. Creata da Mike Scully, Julie Thacker Scully e Amy Poehler, la storia racconta di una nuova famiglia moderna, gli Harris, seguendo le vicende del quindicenne Duncan. Adolescente comune, sempre a un passo dalre la decisione sbagliata, evade dalla realtà quotidiana rifugiandosi in un mondo immaginario. Il giovane vive sua madre Annie, un’addetta ai parcheggi che sogna di essere detective, suo padre Jack, il quale cerca di essere una figura paterna migliore, sua sorella Kimberly, e l’altra sorella adottiva Jing, un’intelligente bambina di 5 anni che dà consigli molto saggi a Duncan. Laè andata in onda negli USA nel corso del 2020 sulla rete Fox, ...

