La serenità di Ema Stokholma nel raccontare le violenze di sua madre stupisce tutti Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è certo la prima volta che ascoltiamo Emadel suo passato, delleche subiva da suama a Oggi è un altro giorno sorprende la sua). “Oggi mi fido, non è semplice però mi fido di alcune persone, ho degli amici che stanno insieme a me da una vita, la famiglia si può creare”, Emace l’ha fatta non solo a scappare via da quell’incubo, dalla malattia mentale di sua, ce l’ha fatta anche a ricostruire la sua vita. E’ ovvio che il suo percorso sia passato attraverso l’analisi, l’aiuto nel comprendere il perché, nel capire. Non c’è perdono ma il suo sorriso dice tutto. Ema è l’esempio di comepossiamo farcela nonostante qualunque problema. L’infanzia e parte ...