La senatrice democratica: 'Indagare sul ruolo dei militari o ex militari nel tentato golpe'

Tammy Duckworth, senatrice democratica reduce dell'Iraq, chiede al Pentagono di Indagare se militari o ex militari abbiano avuto un ruolo in quello che definisce "il tentato golpe".

Tammy Duckworth è una reduce dell'Iraq e ha scritto al segretario alla Difesa, Chris Miller: "Sarebbe un oltraggio alla vasta maggioranza di militari che hanno servito con onore la nazione" ...

I Democratici si sono mossi sull’impeachment contro Trump

Hanno presentato formalmente la mozione, che potrebbe essere votata dalla Camera nei prossimi giorni: ma non si sa come proseguirà ...

