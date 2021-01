La scuola in Calabria rimane in presenza: il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Spirlì (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parola fine posta dal Consiglio di Stato. I giudici hanno bocciato l’ordinanza che il governatore Nino Spirlì aveva emanato lo scorso 5 gennaio disponendo la chiusura delle scuole in Calabria. Il massimo organo giudiziario amministrativo, infatti, ha respinto il ricorso depositato dagli avvocati della Regione, contro la sentenza con la quale il Tar di Catanzaro aveva parzialmente sospeso l’efficacia di quel provvedimento, decretando di fatto, la riapertura delle scuole elementari e medie. Apertura adesso confermata anche in secondo grado. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Parola fine posta daldi. I giudici hannoto l’ordinanza che il governatore Ninoaveva emanato lo scorso 5 gennaio disponendo la chiusura delle scuole in. Il massimo organo giudiziario amministrativo, infatti, ha respinto ildepositato dagli avvocati della Regione, contro la sentenza con la quale il Tar di Catanzaro aveva parzialmente sospeso l’efficacia di quel provvedimento, decretando di fatto, la riapertura delle scuole elementari e medie. Apertura adesso confermata anche in secondo grado.

