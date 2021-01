“La regione finisce in zona rossa” È lo stesso governatore Fontana ad anticiparlo | “Qui è tutto peggiorato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021)arancione da oggi lunedì 11 gennaio per 5 Regioni in attesa delle misure del nuovo dpcm. Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto cominciano la settimana con il colore e le regole che hanno caratterizzato l’ultimo weekend in tutta Italia. Si torna dunque alla distinzione tra Regioni di colori diversi anche se per tutte resta il coprifuoco che scatta alle 22 e dura fino alle 5. Le nuove ordinanze sono state firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia che si è riunita l’8 gennaio 2021. Ieri sera il ministro Speranza ha ricordato che “per 6 settimane abbiamo avuto l’Rt sotto 1, per la prima volta nel monitoraggio di venerdì è salito a 1,3. Questo significa che l’epidemia è in una fase espansiva. Questo significa che la curva può crescere. C’è bisogno di stringere non di allargare”, ha ...