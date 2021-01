La radio è la nuova scommessa di Cristina D'Avena. Iniziata bene - (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paolo Giordano La radio è la nuova scommessa di Cristina D'Avena. Per ora si guadagna l'applauso per chi non si adagia sugli allori ma ha sempre voglia di rimettersi in gioco Dopotutto s'è visto subito che l'aspettavano in tanti: quando Cristina D'Avena ha debuttato con Barbara Foria e Armando Piccolillo sabato mattina dalle 9 alle 11 in Chi c'è c'è, chi non c'è non parla su Rtl 102.5, è partita la mitragliata di telefonate e di Zoom dei fan collegati. Lei, prima di andare in onda, aveva spiegato di essere felice «di tornare dopo tanto tempo alla conduzione radiofonica, che da sempre è una delle mie passioni. In questo periodo in cui il contatto con il pubblico dal vivo non è possibile, sarà emozionante entrare nelle case degli ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Paolo Giordano Laè ladiD'. Per ora si guadagna l'applauso per chi non si adagia sugli allori ma ha sempre voglia di rimettersi in gioco Dopotutto s'è visto subito che l'aspettavano in tanti: quandoD'ha debuttato con Barbara Foria e Armando Piccolillo sabato mattina dalle 9 alle 11 in Chi c'è c'è, chi non c'è non parla su Rtl 102.5, è partita la mitragliata di telefonate e di Zoom dei fan collegati. Lei, prima di andare in onda, aveva spiegato di essere felice «di tornare dopo tanto tempo alla conduzionefonica, che da sempre è una delle mie passioni. In questo periodo in cui il contatto con il pubblico dal vivo non è possibile, sarà emozionante entrare nelle case degli ...

nuova_venezia : Il governatore: 'Riprende purtroppo un periodo buio della nostra storia ed è comprensibile che molte persone abbian… - TeatridiBari : Nella nuova puntata di #Palcoscenico su radio #RKO, andiamo a scoprire #Indovinachivieneascena, il nuovo format on… - nomefacile : RT @Droghiere: Come scoprire nuova musica Anni 50: sagra di paese Anni 70: Radio Anni 90: MTV 2015: Youtube 2018: Spotify 2021: TikTok - MartyRockstar : @sangueneIlevene brutto quando succede questo, ultimamente capita anche a Max Pezzali.... peró vedila in quest'otti… - albyritz : In bocca al lupo agli amici di #radio @inblu2000it per la nuova avventura, tecnologica e non, al via oggi. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : radio nuova La radio è la nuova scommessa di Cristina D'Avena. Iniziata bene ilGiornale.it La radio è la nuova scommessa di Cristina D'Avena. Iniziata bene

La radio è la nuova scommessa di Cristina D'Avena. Per ora si guadagna l'applauso per chi non si adagia sugli allori ma ha sempre voglia di rimettersi in gioco ...

Entra nel pieno il progetto dell'amministrazione intercomunale

Sta entrando nella fase cruciale il progetto di istituzione dell’amministrazione comunale congiunta, denominata Amministrazione intercomunale dell’Istria. A Pirano il Consiglio Comunale ne prenderà at ...

La radio è la nuova scommessa di Cristina D'Avena. Per ora si guadagna l'applauso per chi non si adagia sugli allori ma ha sempre voglia di rimettersi in gioco ...Sta entrando nella fase cruciale il progetto di istituzione dell’amministrazione comunale congiunta, denominata Amministrazione intercomunale dell’Istria. A Pirano il Consiglio Comunale ne prenderà at ...