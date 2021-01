La pericolosità di Parler | i Trumpers e il video dell’appuntamento del 20 gennaio

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il problema era sotto gli occhi di tutti, ma erano chiusi. Poi, con improvvisata improvvisazione, i fatti di Capitol Hill hanno fatto emergere quelle trame oscure che hanno portato ai fatti che – ormai – tutti conosciamo. Quanto accaduto a Washington ha rappresentato solamente l’inizio di quel che per il momento è stato interrotto: un piano sovversivo che va ben oltre lo sciamano Jake Angeli. E, poco prima della sua sospensione (avvenuta per step, prima con i vari app store, poi con una mossa più incisiva da parte di Amazon), sui fan di Donald Trump facevano circolare un filmato dai toni belligeranti con un unico obiettivo scritto in una data: il 20LEGGI ANCHE > Nel giorno in cui Salvini sbarca su, Amazon stacca il social Non condivideremo per intero il filmato, anche per non farlo utilizzare come ulteriore ...