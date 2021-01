La padrona ritrova il gatto a otto anni dalla scomparsa. Il commovente incontro

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Novella Toloni Una musicista di Faenza aveva denunciato ladel suo amato "Mandarino" nel 2012. Il, che oggi ha 20, è statoto per caso e lalo ha riconosciuto da una foto sui social È grazie ai social network se la storia di Monica Ferrini e del suo Mandarino ha un lieto fine nonostante si sia interrottafa. La storia è toccante ma vera e racconta di una donna di Faenza che il 7 novembre del 2012 ha visto per l'ultima volta il suo amato, un meticcio di tredici. Da quel momento del felino più nessuna notizia e ogni ricerca in città è stata vana. Fino a pochi giorni fa quando la signora, grazie a un post dell'Enpa, ha riconosciuto il suo...