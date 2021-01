La nuova serie di Joshua Jackson è Dr. Death, storia vera del medico assassino condannato all’ergastolo (Di lunedì 11 gennaio 2021) La nuova serie di Joshua Jackson è in piena produzione nonostante le difficoltà della pandemia. L’attore è stato paparazzato sul set della nuova miniserie di Peacock dal titolo Dr. Death, che inizialmente avrebbe dovuto essere interpretata da Jamie Dornan. Jackson è subentrato nel ruolo del protagonista in seguito alla rinuncia dell’attore di 50 Sfumature di Grigio, impegnato su altri set. Così per la prima volta l’ex Pacey Witter di Dawson’s Creek indossava un camice bianco per interpretare un neurochirurgo protagonista di una terribile storia vera. La nuova serie di Joshua Jackson è un adattamento del popolare podcast omonimo del 2018: la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladiè in piena produzione nonostante le difficoltà della pandemia. L’attore è stato paparazzato sul set dellaminidi Peacock dal titolo Dr., che inizialmente avrebbe dovuto essere interpretata da Jamie Dornan.è subentrato nel ruolo del protagonista in seguito alla rinuncia dell’attore di 50 Sfumature di Grigio, impegnato su altri set. Così per la prima volta l’ex Pacey Witter di Dawson’s Creek indossava un camice bianco per interpretare un neurochirurgo protagonista di una terribile. Ladiè un adattamento del popolare podcast omonimo del 2018: la ...

