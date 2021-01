La mossa di Nancy Pelosi | Pence rimuova Trump o avanti con l' impeachment

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) I democratici americani non perseguiranno la via dell’solo nel caso in cui Mikedecida di adottare il 25°emendamento e rimuovere Donald. Lo ha detto molto chiaramente la speaker della Camerain una lettera indirizzata ai suoi colleghi, dando così un ultimatum al vicepresidente. Qualora proceda l’diventerà il primo presidente ad essere messo due volte in stato d’accusa. “Nel proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia, agiremo con urgenza, perché questo presidente rappresenta una minaccia imminente per entrambi”, ha scritto, che insiste: “Man mano che passano i giornil’orrore dell’attacco in corso alla nostra democrazia perpetrato da questo presidente si è intensificato e con ...