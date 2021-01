La didattica a distanza non funziona più. Azzolina: “Nelle zone gialle è tutto aperto tranne le scuole. C’è un black out della socialità. Preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “E’ difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”. E’ quanto ha detto a Radio1 la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Nelle regioni a fascia gialla – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Si fa l’errore di credere che la scuola non produca incassi: se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso, sulla scuola questo discorso non si fa ma i costi sono altissimi. Sono molto Preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c’è un black out ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) “E’ difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui”. E’ quanto ha detto a Radio1 la ministra dell’Istruzione, Lucia. “regioni a fascia gialla – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivola scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro. Si fa l’errore di credere che la scuola non produca incassi: se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso, sulla scuola questo discorso non si fa ma i costi sono altissimi. Sono molto, oggi la dad non può piùre, c’è unout ...

