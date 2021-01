‘La Danza Nera’ il political thriller di Mauro John Capece. (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sebbene le sale cinematografiche non siano ancora state riaperte al pubblico, le produzioni cinematografiche non si fermano e grazie alle piattaforme streaming arrivano nuovi film. Come ‘La Danza Nera’ di Mauro John Capece, disponibile su ‘Chili’ e su ‘The Film Club’ grazie a Minerva Pictures. ‘La Danza Nera’ il political thriller di Mauro John Capece. Intervista Leggi anche:>> 50 anni di DAMS celebrati con il docufilm “Andate a lavorare” Premiato dal pubblico che lo sta sostenendo nel suo percorso streaming, il nuovo film di Mauro John Capece è un political thriller che riporta sul grande ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sebbene le sale cinematografiche non siano ancora state riaperte al pubblico, le produzioni cinematografiche non si fermano e grazie alle piattaforme streaming arrivano nuovi film. Come ‘Ladi, disponibile su ‘Chili’ e su ‘The Film Club’ grazie a Minerva Pictures. ‘Laildi. Intervista Leggi anche:>> 50 anni di DAMS celebrati con il docufilm “Andate a lavorare” Premiato dal pubblico che lo sta sostenendo nel suo percorso streaming, il nuovo film diè unche riporta sul grande ...

